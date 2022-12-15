В Челябинской области ожидают потепление до +4 градусов и обильный снегопад. Скрин

16 декабря 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Несколько суток подряд в Челябинске будут снежно, тепло и скользко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU До +4 градусов поднимутся дневные температуры в Челябинской области в начале следующей рабочей недели. Потепление начнется 18 и 19 декабря и будет сопровождаться обильным снегом, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Днем 18 декабря термометры в Челябинской области покажут до 2 градусов выше нуля. Небольшой снег, начавшийся накануне, в воскресенье местами резко усилится и начнет налипать на провода. Ситуация обострится 19 декабря: теплая ночь на понедельник (-1-6 градусов) сменится еще более теплым — до +4 градусов — днем. Все это время будет продолжаться мокрый снег, образуя накат и гололедицу на дорогах», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ветер будет достигать 13-14 метров в секунду. Это может вызывать метели и снежные заносы. В самом Челябинске будет не так ветрено — до 3-8 метров в секунду. Мокрый снег начнет идти днем 18 декабря и продолжится ночью и днем понедельника. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

До +4 градусов поднимутся дневные температуры в Челябинской области в начале следующей рабочей недели. Потепление начнется 18 и 19 декабря и будет сопровождаться обильным снегом, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Днем 18 декабря термометры в Челябинской области покажут до 2 градусов выше нуля. Небольшой снег, начавшийся накануне, в воскресенье местами резко усилится и начнет налипать на провода. Ситуация обострится 19 декабря: теплая ночь на понедельник (-1-6 градусов) сменится еще более теплым — до +4 градусов — днем. Все это время будет продолжаться мокрый снег, образуя накат и гололедицу на дорогах», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ветер будет достигать 13-14 метров в секунду. Это может вызывать метели и снежные заносы. В самом Челябинске будет не так ветрено — до 3-8 метров в секунду. Мокрый снег начнет идти днем 18 декабря и продолжится ночью и днем понедельника.