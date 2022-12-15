До +4 градусов поднимутся дневные температуры в Челябинской области в начале следующей рабочей недели. Потепление начнется 18 и 19 декабря и будет сопровождаться обильным снегом, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.
«Днем 18 декабря термометры в Челябинской области покажут до 2 градусов выше нуля. Небольшой снег, начавшийся накануне, в воскресенье местами резко усилится и начнет налипать на провода. Ситуация обострится 19 декабря: теплая ночь на понедельник (-1-6 градусов) сменится еще более теплым — до +4 градусов — днем. Все это время будет продолжаться мокрый снег, образуя накат и гололедицу на дорогах», — пояснили в челябинском ЦГМС.
Ветер будет достигать 13-14 метров в секунду. Это может вызывать метели и снежные заносы. В самом Челябинске будет не так ветрено — до 3-8 метров в секунду. Мокрый снег начнет идти днем 18 декабря и продолжится ночью и днем понедельника.
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