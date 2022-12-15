15 декабря 2022

В Челябинской области ожидают потепление до +4 градусов и обильный снегопад. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Несколько суток подряд в Челябинске будут снежно, тепло и скользко Фото:

До +4 градусов поднимутся дневные температуры в Челябинской области в начале следующей рабочей недели. Потепление начнется 18 и 19 декабря и будет сопровождаться обильным снегом, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Днем 18 декабря термометры в Челябинской области покажут до 2 градусов выше нуля. Небольшой снег, начавшийся накануне, в воскресенье местами резко усилится и начнет налипать на провода. Ситуация обострится 19 декабря: теплая ночь на понедельник (-1-6 градусов) сменится еще более теплым — до +4 градусов — днем. Все это время будет продолжаться мокрый снег, образуя накат и гололедицу на дорогах», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Ветер будет достигать 13-14 метров в секунду. Это может вызывать метели и снежные заносы. В самом Челябинске будет не так ветрено — до 3-8 метров в секунду. Мокрый снег начнет идти днем 18 декабря и продолжится ночью и днем понедельника.

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До +4 градусов поднимутся дневные температуры в Челябинской области в начале следующей рабочей недели. Потепление начнется 18 и 19 декабря и будет сопровождаться обильным снегом, сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Днем 18 декабря термометры в Челябинской области покажут до 2 градусов выше нуля. Небольшой снег, начавшийся накануне, в воскресенье местами резко усилится и начнет налипать на провода. Ситуация обострится 19 декабря: теплая ночь на понедельник (-1-6 градусов) сменится еще более теплым — до +4 градусов — днем. Все это время будет продолжаться мокрый снег, образуя накат и гололедицу на дорогах», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ветер будет достигать 13-14 метров в секунду. Это может вызывать метели и снежные заносы. В самом Челябинске будет не так ветрено — до 3-8 метров в секунду. Мокрый снег начнет идти днем 18 декабря и продолжится ночью и днем понедельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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