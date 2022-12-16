Челябинцам рассказали, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на внешний вид консервы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Челябинской области при покупке рыбных консервов следует обращать внимание на ряд признаков, которые уберегут их от покупки некачественного продукта. Об этом 16 декабря заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Существует несколько важных моментов при выборе консервов. В первую очередь, необходимо осмотреть саму банку. Не рекомендуется покупать консервы с ржавой банкой, с дефектами или вздутием. Продажа и употребление такого продукта может представлять опасность для жизни и здоровья человека», — сообщили в ведомстве.

После вскрытия банки стоит обратить внимание на внешний вид, вкус и запах рыбы, наличие посторонних включений. Продукт должен быть приятным, без посторонних привкусов и запахов.

«Нельзя покупать консервированную продукцию в местах несанкционированной торговли или с рук. Наиболее популярным консервами у жителей являются кусочки рыбы в собственном соку, филе различных видов рыб в масле с пряностями, маринованные в томатном, винном, майонезном и прочих соусах», — отмечают в областном Роспотребнадзоре.

Специалисты считают, что употребить продукт нужно в течение суток, так как при попадании кислорода в банку начинается окисление. И тогда появляется риск серьезного отравления.