«Дела-близнецы»: в Челябинске вновь начали судить тренера конной школы дочери экс-губернатора

В Челябинске под суд вновь отправили тренера конной школы «Рифей» Дубовик

14 марта 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Светлана Дубовик вновь оказалась на скамье подсудимых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вновь отправили под суд Светлану Дубовик, занимавшую должность тренера конной школы «Рифей», которой руководит дочь экс-губернатора региона Петра Сумина Наталья Алистратова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение. Как и в первом деле Дубовик, речь идет о мошенничестве при покупке лошади. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска и жителя Московской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону совместно с региональным управлением ФСБ. Согласно информации пресс-службы областного главка полиции, как и в первом уголовном деле, Дубовик вступила в преступный сговор с предпринимателем. Она договорилась с ним о покупке лошади за 1 млн 250 тысяч рублей. После животное в рамках госконтракта было перепродано конной школе, но уже за 2 млн рублей. Разницу в 750 тысяч рублей тренер и бизнесмен оставили себе. Обвиняемые сознались в содеянном. Новость по теме Уголовное дело тренера челябинской конной школы завершилось условным сроком Сейчас Дубовик отбывает условный срок за мошенничество. В сентябре 2023 года ее судили вместе с предпринимателем Русланом Горбуновым. Тогда удалось доказать, что тренер и предприниматель вступили в преступный сговор: Горбунов выкупил лошадь за 1,8 млн рублей. После животное было отдано школе за 2,8 млн рублей. Тогда Дубовик получила пять лет условно, Горбунов — четыре года условно. После наказание тренеру смягчили: срок был сокращен на один месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вновь отправили под суд Светлану Дубовик, занимавшую должность тренера конной школы «Рифей», которой руководит дочь экс-губернатора региона Петра Сумина Наталья Алистратова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение. Как и в первом деле Дубовик, речь идет о мошенничестве при покупке лошади. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Челябинска и жителя Московской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по региону совместно с региональным управлением ФСБ. Согласно информации пресс-службы областного главка полиции, как и в первом уголовном деле, Дубовик вступила в преступный сговор с предпринимателем. Она договорилась с ним о покупке лошади за 1 млн 250 тысяч рублей. После животное в рамках госконтракта было перепродано конной школе, но уже за 2 млн рублей. Разницу в 750 тысяч рублей тренер и бизнесмен оставили себе. Обвиняемые сознались в содеянном. Сейчас Дубовик отбывает условный срок за мошенничество. В сентябре 2023 года ее судили вместе с предпринимателем Русланом Горбуновым. Тогда удалось доказать, что тренер и предприниматель вступили в преступный сговор: Горбунов выкупил лошадь за 1,8 млн рублей. После животное было отдано школе за 2,8 млн рублей. Тогда Дубовик получила пять лет условно, Горбунов — четыре года условно. После наказание тренеру смягчили: срок был сокращен на один месяц.