Челябинских овец и коз перепишут на год раньше срока

В Челябинской области овец и коз перепишут раньше срока на целый год. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, крайний срок перенесли с сентября 2026 года на декабрь 2025 года.
«Овец с козами придется учитывать по головам раньше почти на год. Также изменен способ маркирования. Если раньше овец и коз допускалось учитывать группами, то по новым правилам маркировать необходимо каждую голову», — заявили URA.RU в офисе службы.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Животные, которые были поставлены на групповой учет до этого времени, не потребуют повторной маркировки. Кроме мелкого рогатого скота, также будут применяться новые правила на пушных зверей, осетровых видов рыб и другие категории животных согласно определенным срокам. В Россельхознадзоре отметили, что в личных подсобных хозяйствах аквакультуры маркировать не придется.
Это изменение учета призвано улучшить контроль за животноводством в регионе. По последним данным, зарегистрированное поголовье мелкого рогатого скота в Челябинской области составляет 22,4 тысячи голов.
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