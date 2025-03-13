13 марта 2025

«Танковая дивизия черных ножей» вновь оживет на улицах Челябинска

Челябинск отметит 80-летие Победы реконструкцией проводов танкистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев приглашают принять участие в исторической реконструкции
Челябинцев приглашают принять участие в исторической реконструкции Фото:

В центре Челябинска 9 мая состоится историческая реконструкция проводов на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Мероприятие организуют реконструкторы, студенты и работники Челябинского тракторного завода. Об этом сообщил председатель военно-исторического клуба «Дивизион» Станислав Тягунов.

«Реконструкция событий 9 мая 1943 года станет частью празднования 80-летия Великой Победы. Мы хотим воссоздать проводы тех, кто прославил Урал как родину „Танковой дивизии черных ножей“. Для нас важно, чтобы жители города не просто наблюдали, но и участвовали в процессе. Мы приглашаем всех найти одежду того времени и присоединиться к нам», — рассказал ТАСС Тягунов.

По его словам, зрители увидят, как танкистам-добровольцам передали футляр с текстом наказа уральцев, а они, в свою очередь, произнесли клятву беспощадно бороться с врагом.

В Златоусте для танкистов-добровольцев было изготовлено 3 356 финских ножей, получивших название «черные ножи». Их рукояти были выполнены из черного эбонита, а металл на ножнах подвергся воронению. Летом 1943 года немецкая разведка присвоила корпусу название Schwarzmesser Panzer-Division, что в переводе означает «Танковая дивизия черных ножей».

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В центре Челябинска 9 мая состоится историческая реконструкция проводов на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Мероприятие организуют реконструкторы, студенты и работники Челябинского тракторного завода. Об этом сообщил председатель военно-исторического клуба «Дивизион» Станислав Тягунов. «Реконструкция событий 9 мая 1943 года станет частью празднования 80-летия Великой Победы. Мы хотим воссоздать проводы тех, кто прославил Урал как родину „Танковой дивизии черных ножей“. Для нас важно, чтобы жители города не просто наблюдали, но и участвовали в процессе. Мы приглашаем всех найти одежду того времени и присоединиться к нам», — рассказал ТАСС Тягунов. По его словам, зрители увидят, как танкистам-добровольцам передали футляр с текстом наказа уральцев, а они, в свою очередь, произнесли клятву беспощадно бороться с врагом. В Златоусте для танкистов-добровольцев было изготовлено 3 356 финских ножей, получивших название «черные ножи». Их рукояти были выполнены из черного эбонита, а металл на ножнах подвергся воронению. Летом 1943 года немецкая разведка присвоила корпусу название Schwarzmesser Panzer-Division, что в переводе означает «Танковая дивизия черных ножей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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