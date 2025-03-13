13 марта 2025

В Челябинске студенты могут зарабатывать до 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры могут развозить заказы любым удобным для них способом
Курьеры могут развозить заказы любым удобным для них способом Фото:

В Челябинске больше всех готовы платить студентам или специалистам без опыта, работающим велокурьерами. Они смогут зарабатывать до 152 тысяч рублей за смену. Также в подборку высокооплачиваемых вакансий для студентов вошли водители на авто компании с заработком от 120 тысяч рублей за смену, грузчики с оплатой до 54 тысяч рублей за смену на руки, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинске для тех, кого интересует частичная занятость подойдет работа курьером с гибкими сменами от четырех часов. Доставлять заказы можно удобным для сотрудников способом: пешком, на велосипеде или автомобиле. Для работы необходим смартфон на базе Android или IOS. Зарабатывать можно до 152 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Вторую строчку в подборке самых высоких зарплат для студентов занимает работа водителем экспедитором на автомобиле компании. В обязанности специалиста входит приезд на склад для контроля загрузки товаров, помощь в загрузке, развоз по точкам маршрута. Компания гарантирует еженедельные выплаты. Максимальный заработок за смену достигает 120 тысяч рублей.

Завершает подборку вакансия грузчика с еженедельной платой. В объявлении указано, что в компании можно работать в удобное время по индивидуальному графику от одной смены в неделю. Заработная плата — до 54 тысяч рублей за рабочий день.

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В Челябинске больше всех готовы платить студентам или специалистам без опыта, работающим велокурьерами. Они смогут зарабатывать до 152 тысяч рублей за смену. Также в подборку высокооплачиваемых вакансий для студентов вошли водители на авто компании с заработком от 120 тысяч рублей за смену, грузчики с оплатой до 54 тысяч рублей за смену на руки, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске для тех, кого интересует частичная занятость подойдет работа курьером с гибкими сменами от четырех часов. Доставлять заказы можно удобным для сотрудников способом: пешком, на велосипеде или автомобиле. Для работы необходим смартфон на базе Android или IOS. Зарабатывать можно до 152 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Вторую строчку в подборке самых высоких зарплат для студентов занимает работа водителем экспедитором на автомобиле компании. В обязанности специалиста входит приезд на склад для контроля загрузки товаров, помощь в загрузке, развоз по точкам маршрута. Компания гарантирует еженедельные выплаты. Максимальный заработок за смену достигает 120 тысяч рублей. Завершает подборку вакансия грузчика с еженедельной платой. В объявлении указано, что в компании можно работать в удобное время по индивидуальному графику от одной смены в неделю. Заработная плата — до 54 тысяч рублей за рабочий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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