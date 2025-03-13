Под суд отдан цыган, обвиняемый в убийстве и спровоцировавший бунт в Коркино

В Челябинской области завершено расследование в отношении представителя цыганской диаспоры Егора Ю., обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР. Убийство таксистки спровоцировало цыганские погромы в Коркино.
«В Главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Коркино Челябинской области в убийстве женщины — таксиста и угоне автомобиля (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 166 УК РФ). Уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд.
Резонансное убийство произошло 23 октября 2024 года. Юноша вызвал в Коркино такси. За рулем была Елена Сарафанова. Парень напал на таксистку и нанес ей пять ударов ножом. Затем он угнал такси, проехал примерно 500 метров, бросил машину и скрылся. Обвиняемый находится под стражей.
Новость об убийстве привел к народным волнениям в Коркино. Люди вышли на улицы и принялись крушить цыганский район города. Представителям диаспоры пришлось бежать из Коркино. В город были стянуты силовики, которые на протяжении нескольких недель продолжали патрулировать окрестности. Коркино до сих пор остается под контролем властей.
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