Семейный дуэт из Челябинска, Юлиана Вивьер и Владимир Солдаткин, стали участниками популярного музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Их песня «За тобой» о возлюбленном должнике, получит новую жизнь в исполнении известного артиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«Мы с супругом размышляли, кто бы смог перепеть нашу песню. Решили, что это будет женщина. Возможно, Ольга Бузова, так как многие отмечают наше сходство. Лолита тоже могла бы интересно исполнить песню», — передает пресс-служба ТНТ слова участников.
Главный приз — 300 тысяч рублей достанется автору песни, которую звезда перепоет лучше всех по мнению зрителей и жюри. О том, кто исполнит трек о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке, станет известно в эфире шоу 15 марта.
Как уточнил телеканал, Вивьер родилась в Оренбурге, однако недавно переехала в Челябинск. Девушка отметила, что уже успела полюбить столицу Южного Урала, парки и набережные города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!