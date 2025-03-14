Звезда эстрады исполнит песню челябинской пары в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская певица предположила, что ее хит в шоу может перепеть Ольга Бузова
Челябинская певица предположила, что ее хит в шоу может перепеть Ольга Бузова Фото:

Семейный дуэт из Челябинска, Юлиана Вивьер и Владимир Солдаткин, стали участниками популярного музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Их песня «За тобой» о возлюбленном должнике, получит новую жизнь в исполнении известного артиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«Мы с супругом размышляли, кто бы смог перепеть нашу песню. Решили, что это будет женщина. Возможно, Ольга Бузова, так как многие отмечают наше сходство. Лолита тоже могла бы интересно исполнить песню», — передает пресс-служба ТНТ слова участников.

Главный приз — 300 тысяч рублей достанется автору песни, которую звезда перепоет лучше всех по мнению зрителей и жюри. О том, кто исполнит трек о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке, станет известно в эфире шоу 15 марта.

Как уточнил телеканал, Вивьер родилась в Оренбурге, однако недавно переехала в Челябинск. Девушка отметила, что уже успела полюбить столицу Южного Урала, парки и набережные города.

Челябинская пара получит шанс выиграть 300 тысяч рублей
Челябинская пара получит шанс выиграть 300 тысяч рублей
Фото:

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Семейный дуэт из Челябинска, Юлиана Вивьер и Владимир Солдаткин, стали участниками популярного музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Их песня «За тобой» о возлюбленном должнике, получит новую жизнь в исполнении известного артиста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Мы с супругом размышляли, кто бы смог перепеть нашу песню. Решили, что это будет женщина. Возможно, Ольга Бузова, так как многие отмечают наше сходство. Лолита тоже могла бы интересно исполнить песню», — передает пресс-служба ТНТ слова участников. Главный приз — 300 тысяч рублей достанется автору песни, которую звезда перепоет лучше всех по мнению зрителей и жюри. О том, кто исполнит трек о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке, станет известно в эфире шоу 15 марта. Как уточнил телеканал, Вивьер родилась в Оренбурге, однако недавно переехала в Челябинск. Девушка отметила, что уже успела полюбить столицу Южного Урала, парки и набережные города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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