13 марта 2025

Челябинцев задержали за вылов 422 раков из Смолино после погони на снегоходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раки возвращены в озеро
Раки возвращены в озеро Фото:

Два жителя Челябинска задержаны за вылов 422 раков из озера Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В дежурную часть Госавтоинспекции по городу Челябинску поступило сообщение от работников бюджетного учреждения „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями», — сообщили в пресс-службе главка.

Подключившиеся к погоне сотрудники ДПС помогли остановить и задержали подозреваемых. Ими оказались два брата 47-ми и 38-ми лет.

В санях полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой 22 килограмма, а также девять сетей-раколовок. Раков братья незаконно выловили в озере Смолино, которое имеет статус памятника природы и является особо охраняемой природной территорией. Раки выпущены обратно в озеро.

Браконьеры стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Санкция статьи за незаконную добычу водных ресурсов предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.

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Два жителя Челябинска задержаны за вылов 422 раков из озера Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В дежурную часть Госавтоинспекции по городу Челябинску поступило сообщение от работников бюджетного учреждения „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями», — сообщили в пресс-службе главка. Подключившиеся к погоне сотрудники ДПС помогли остановить и задержали подозреваемых. Ими оказались два брата 47-ми и 38-ми лет. В санях полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой 22 килограмма, а также девять сетей-раколовок. Раков братья незаконно выловили в озере Смолино, которое имеет статус памятника природы и является особо охраняемой природной территорией. Раки выпущены обратно в озеро. Браконьеры стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Санкция статьи за незаконную добычу водных ресурсов предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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