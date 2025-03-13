Два жителя Челябинска задержаны за вылов 422 раков из озера Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В дежурную часть Госавтоинспекции по городу Челябинску поступило сообщение от работников бюджетного учреждения „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров. Двое мужчин пытались скрыться на снегоходе с санями», — сообщили в пресс-службе главка.
Подключившиеся к погоне сотрудники ДПС помогли остановить и задержали подозреваемых. Ими оказались два брата 47-ми и 38-ми лет.
В санях полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой 22 килограмма, а также девять сетей-раколовок. Раков братья незаконно выловили в озере Смолино, которое имеет статус памятника природы и является особо охраняемой природной территорией. Раки выпущены обратно в озеро.
Браконьеры стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Санкция статьи за незаконную добычу водных ресурсов предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.
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