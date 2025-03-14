В Челябинске проведут день моды с мастер-классами и ярмаркой одежды

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Челябинцам представят коллекции одежды локальных брендов
Челябинцам представят коллекции одежды локальных брендов Фото:

В Челябинске 5 и 6 апреля на площадке отеля Radisson blue пройдут модные мероприятия. Организаторы обещают мастер-классы, дефиле, консультации стилистов и маркет российских дизайнеров с новинками сезона весна-лето.

«Маркет российских дизайнеров Fashion Day — это ярмарка, направленная на популяризацию российских локальных брендов. Модное событие состоится в Челябинске 5 и 6 апреля», — сообщают в группе мероприятия Fashion Day во «ВКонтакте».

Ярмарка будет работать два дня. Помимо одежды, там представят обувь, аксессуары, косметику и товары для интерьера. Гостей ждут DJ-сеты, подарки и фотозона.

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В Челябинске 5 и 6 апреля на площадке отеля Radisson blue пройдут модные мероприятия. Организаторы обещают мастер-классы, дефиле, консультации стилистов и маркет российских дизайнеров с новинками сезона весна-лето. «Маркет российских дизайнеров Fashion Day — это ярмарка, направленная на популяризацию российских локальных брендов. Модное событие состоится в Челябинске 5 и 6 апреля», — сообщают в группе мероприятия Fashion Day во «ВКонтакте». Ярмарка будет работать два дня. Помимо одежды, там представят обувь, аксессуары, косметику и товары для интерьера. Гостей ждут DJ-сеты, подарки и фотозона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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