В Троицке главным архитектором стал судимый экс-чиновник

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Показания Вадима Германа стали основанием для уголовного дела против Александра Виноградова (на фото)
Показания Вадима Германа стали основанием для уголовного дела против Александра Виноградова (на фото) Фото:

В Троицке Челябинской области начальником управления по архитектуре и градостроительству стал судимый экс-замглавы Вадим Герман, давший показания на бывшего мэра Александра Виноградова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он уже работал в этом управлении.

«Назначен начальник управления по архитектуре и градостроительству. Должность занял Вадим Герман, который ранее был заместителем главы города Троицка по городскому хозяйству. Также Вадим Герман работал в управлении по архитектуре и градостроительству администрации Троицка в должности инженера-строителя, а затем начальника. Далее продолжил трудовую деятельность в ПАО „Россети Урал“, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2021 году Герман судом был приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение полномочий. Он обвинялся в передаче имущества ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов в аренду третьим лицам. В рамках досудебного соглашения Герман дал показания на главу Троицка Александра Виноградова, и дело возбудили уже в отношении мэра.

По этому делу Виноградов был полностью оправдан. Однако в дальнейшем его снова поместили в СИЗО, уже по обвинению в коррупции. В настоящее время Виноградов находится под арестом, его дело передано в Троицкий городской суд.

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В Троицке Челябинской области начальником управления по архитектуре и градостроительству стал судимый экс-замглавы Вадим Герман, давший показания на бывшего мэра Александра Виноградова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он уже работал в этом управлении. «Назначен начальник управления по архитектуре и градостроительству. Должность занял Вадим Герман, который ранее был заместителем главы города Троицка по городскому хозяйству. Также Вадим Герман работал в управлении по архитектуре и градостроительству администрации Троицка в должности инженера-строителя, а затем начальника. Далее продолжил трудовую деятельность в ПАО „Россети Урал“, — сообщили в пресс-службе мэрии. В 2021 году Герман судом был приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение полномочий. Он обвинялся в передаче имущества ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов в аренду третьим лицам. В рамках досудебного соглашения Герман дал показания на главу Троицка Александра Виноградова, и дело возбудили уже в отношении мэра. По этому делу Виноградов был полностью оправдан. Однако в дальнейшем его снова поместили в СИЗО, уже по обвинению в коррупции. В настоящее время Виноградов находится под арестом, его дело передано в Троицкий городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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