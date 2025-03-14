В Троицке главным архитектором стал судимый экс-чиновник

В Троицке Челябинской области начальником управления по архитектуре и градостроительству стал судимый экс-замглавы Вадим Герман, давший показания на бывшего мэра Александра Виноградова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он уже работал в этом управлении.
«Назначен начальник управления по архитектуре и градостроительству. Должность занял Вадим Герман, который ранее был заместителем главы города Троицка по городскому хозяйству. Также Вадим Герман работал в управлении по архитектуре и градостроительству администрации Троицка в должности инженера-строителя, а затем начальника. Далее продолжил трудовую деятельность в ПАО „Россети Урал“, — сообщили в пресс-службе мэрии.
В 2021 году Герман судом был приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение полномочий. Он обвинялся в передаче имущества ЗАО «Теплосервис» в здании центральных тепловых пунктов в аренду третьим лицам. В рамках досудебного соглашения Герман дал показания на главу Троицка Александра Виноградова, и дело возбудили уже в отношении мэра.
По этому делу Виноградов был полностью оправдан. Однако в дальнейшем его снова поместили в СИЗО, уже по обвинению в коррупции. В настоящее время Виноградов находится под арестом, его дело передано в Троицкий городской суд.
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