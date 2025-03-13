На привокзальной площади Челябинска полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по попрошайкам, бродягам и мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Согласно кадрам со спецоперации, силовики задержали пять цыганок.
«Проведены мероприятия по пресечению бродяжничества, попрошайничества, краж и мошенничества. В отдел полиции „Советский“ были доставлены пять граждан», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.
Как уточнили в областном главке, рейд был нацелен на проверку лиц, склонных к антиобщественным действиям. В полиции у женщин сняли отпечатки пальцев, внесли в базы МВД и проверили цыганок на причастность к преступлениям.
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