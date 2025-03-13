13 марта 2025

На вокзале Челябинска полицейские устроили облаву на цыган-гадалок. Видео

В Челябинске провели рейд по поимке попрошаек и бродяг
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и Росгвардия провели рейд по попрашайкам в Челябинске
Полиция и Росгвардия провели рейд по попрашайкам в Челябинске Фото:

На привокзальной площади Челябинска полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по попрошайкам, бродягам и мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Согласно кадрам со спецоперации, силовики задержали пять цыганок.

«Проведены мероприятия по пресечению бродяжничества, попрошайничества, краж и мошенничества. В отдел полиции „Советский“ были доставлены пять граждан», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.

Как уточнили в областном главке, рейд был нацелен на проверку лиц, склонных к антиобщественным действиям. В полиции у женщин сняли отпечатки пальцев, внесли в базы МВД и проверили цыганок на причастность к преступлениям.

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На привокзальной площади Челябинска полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по попрошайкам, бродягам и мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Согласно кадрам со спецоперации, силовики задержали пять цыганок. «Проведены мероприятия по пресечению бродяжничества, попрошайничества, краж и мошенничества. В отдел полиции „Советский“ были доставлены пять граждан», — уточнили URA.RU в ГУ МВД. Как уточнили в областном главке, рейд был нацелен на проверку лиц, склонных к антиобщественным действиям. В полиции у женщин сняли отпечатки пальцев, внесли в базы МВД и проверили цыганок на причастность к преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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