13 марта 2025

На заваленный снегом пандус у социального объекта пожаловались в Карталах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проехать по пандусу, заваленному снегом, на коляске нельзя (архивное фото)
Проехать по пандусу, заваленному снегом, на коляске нельзя (архивное фото) Фото:

В Карталах Челябинской области маломобильные жители и мамы с колясками жалуются на засыпанный снегом пандус у почты по улице Зои Космодемьянской. Проход в социально-значимое место для них заблокирован, сообщают местные СМИ.

«Обидно, когда с проблемой заблокированного пандуса сталкиваешься в социально-значимом месте. Например, на почте. В отделении почты на Зои Космодемьянской, 3 в Карталах как раз такая ситуация», — пишет издание «Картновости».

Пандус придуман для маломобильных жителей и мам с колясками. Его важно содержать в чистоте и доступности. «Видимо ждут, когда само растает», — говорят местные. К посту приложена фотография, на которой видно, что местами высота снега превышает десять сантиметров.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УФПС Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Вот такой пандус около почты в Карталах по улице Зои Космодемьянской
Вот такой пандус около почты в Карталах по улице Зои Космодемьянской
Фото:

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В Карталах Челябинской области маломобильные жители и мамы с колясками жалуются на засыпанный снегом пандус у почты по улице Зои Космодемьянской. Проход в социально-значимое место для них заблокирован, сообщают местные СМИ. «Обидно, когда с проблемой заблокированного пандуса сталкиваешься в социально-значимом месте. Например, на почте. В отделении почты на Зои Космодемьянской, 3 в Карталах как раз такая ситуация», — пишет издание «Картновости». Пандус придуман для маломобильных жителей и мам с колясками. Его важно содержать в чистоте и доступности. «Видимо ждут, когда само растает», — говорят местные. К посту приложена фотография, на которой видно, что местами высота снега превышает десять сантиметров. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УФПС Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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