В Карталах Челябинской области маломобильные жители и мамы с колясками жалуются на засыпанный снегом пандус у почты по улице Зои Космодемьянской. Проход в социально-значимое место для них заблокирован, сообщают местные СМИ.
«Обидно, когда с проблемой заблокированного пандуса сталкиваешься в социально-значимом месте. Например, на почте. В отделении почты на Зои Космодемьянской, 3 в Карталах как раз такая ситуация», — пишет издание «Картновости».
Пандус придуман для маломобильных жителей и мам с колясками. Его важно содержать в чистоте и доступности. «Видимо ждут, когда само растает», — говорят местные. К посту приложена фотография, на которой видно, что местами высота снега превышает десять сантиметров.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу УФПС Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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