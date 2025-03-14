Горнозаводский участок челябинской трассы М-5 станет четырехполосным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок расположен в горнозаводской зоне
Участок расположен в горнозаводской зоне Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» участок протяженностью 22 километра в горнозаводской зоне станет четырехполосным. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Получено положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы М-5 „Урал“ с 1705-го по 1727-й километр до четырех полос. Участок расположен в Саткинском и Златоустовском округах Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, в рамках проекта предполагается капитальный ремонт с расширением моста через реку Куваши. Дорожные строители разделят транспортные потоки и смонтируют современное освещение. Точные сроки капремонта в рамках проекта станут известны после проведения всех необходимых процедур.

22-километровый участок федеральной трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне станет четырехполосным
22-километровый участок федеральной трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне станет четырехполосным
Фото:
Предполагается капитальный ремонт с расширением моста через реку Куваши
Предполагается капитальный ремонт с расширением моста через реку Куваши
Фото:

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На федеральной трассе М-5 «Урал» участок протяженностью 22 километра в горнозаводской зоне станет четырехполосным. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Получено положительное разрешение Госэкспертизы на проект капитального ремонта участка трассы М-5 „Урал“ с 1705-го по 1727-й километр до четырех полос. Участок расположен в Саткинском и Златоустовском округах Челябинской области», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в рамках проекта предполагается капитальный ремонт с расширением моста через реку Куваши. Дорожные строители разделят транспортные потоки и смонтируют современное освещение. Точные сроки капремонта в рамках проекта станут известны после проведения всех необходимых процедур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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