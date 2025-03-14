В Крыму умерла слониха Дженни, которую купали в челябинском озере на гастролях. Фото

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Слониха умерла в крымском зоопарке (архивное фото)
Слониха умерла в крымском зоопарке (архивное фото) Фото:

В крымском зоопарке «Тайган» умела 54-летняя цирковая слониха Дженни, которую на гастролях в Челябинске на глазах у прохожих купали в озере Смолино. О смерти животного сообщила пресс-служба зоопарка.

«Друзья. Случилась страшная беда. Слониха Дженни умерла», — сообщила пресс-служба парка «Тайган» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Причиной смерти стал огромный полуторакилограммовый камень в почках.

Дженни вместе со своей цирковой подругой Магдой жила в крымском зоопарке с 2021 года. До этого они были артистами большого Варшавского цирка. В 2017 году с гастролями приезжали в Челябинск, где их купали на озере Смолино. Животные с удовольствием заходили в воду и разрешали делать селфи на своем фоне.

Магда, с которой Дженни были подругами не разлей вода и всегда держались вместе, тяжело переживает утрату. «Уже несколько дней она отказывается от еды и ходит понурая», — сообщили в зоопарке.

Камень, изъятый при вскрытии у Дженни
Камень, изъятый при вскрытии у Дженни
Фото:

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В крымском зоопарке «Тайган» умела 54-летняя цирковая слониха Дженни, которую на гастролях в Челябинске на глазах у прохожих купали в озере Смолино. О смерти животного сообщила пресс-служба зоопарка. «Друзья. Случилась страшная беда. Слониха Дженни умерла», — сообщила пресс-служба парка «Тайган» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Причиной смерти стал огромный полуторакилограммовый камень в почках. Дженни вместе со своей цирковой подругой Магдой жила в крымском зоопарке с 2021 года. До этого они были артистами большого Варшавского цирка. В 2017 году с гастролями приезжали в Челябинск, где их купали на озере Смолино. Животные с удовольствием заходили в воду и разрешали делать селфи на своем фоне. Магда, с которой Дженни были подругами не разлей вода и всегда держались вместе, тяжело переживает утрату. «Уже несколько дней она отказывается от еды и ходит понурая», — сообщили в зоопарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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