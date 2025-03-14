В крымском зоопарке «Тайган» умела 54-летняя цирковая слониха Дженни, которую на гастролях в Челябинске на глазах у прохожих купали в озере Смолино. О смерти животного сообщила пресс-служба зоопарка.
«Друзья. Случилась страшная беда. Слониха Дженни умерла», — сообщила пресс-служба парка «Тайган» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Причиной смерти стал огромный полуторакилограммовый камень в почках.
Дженни вместе со своей цирковой подругой Магдой жила в крымском зоопарке с 2021 года. До этого они были артистами большого Варшавского цирка. В 2017 году с гастролями приезжали в Челябинск, где их купали на озере Смолино. Животные с удовольствием заходили в воду и разрешали делать селфи на своем фоне.
Магда, с которой Дженни были подругами не разлей вода и всегда держались вместе, тяжело переживает утрату. «Уже несколько дней она отказывается от еды и ходит понурая», — сообщили в зоопарке.
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