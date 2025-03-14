Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали наркодилера, который пытался достать из тайника два килограмма наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина работал на онлайн-магазин, против него возбуждено уголовное дело.
«Во время операции сотрудники Управления задержали наркодилера, который пытался извлечь из тайника наркотическое средство массой два килограмма. Установлено, что он сбывал синтетические наркотики через незаконный онлайн-магазин. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что задержанный уже имел судимость за кражу и умышленное повреждение имущества. Обстоятельства преступления устанавливаются. Мужчину может ждать наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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