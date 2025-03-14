Трудности перевода: под Челябинском во время рейда по нелегалам наткнулись на китайцев и узбеков. Фото, видео

В Челябинской области силовики провели рейд по нелегалам

14 марта 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Силовики проверили тепличные хозяйства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в рамках операции по выявлению нелегальных мигрантов сотрудники УВМ ГУ МВД по региону совместно с представителями регионального УФСБ, областного управления СКР, 308 военного следственного отдела СК РФ и Центра по противодействию экстремизма при силовой поддержке Росгвардии проведен рейд по тепличным хозяйствам. Там силовики выявили группу работников из Китая и Узбекистана. С какими трудностями столкнулись сотрудники и как решали их — в материале URA.RU. План-капкан На объекты силовики выдвинулись на гражданских автомобилях. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не доезжая нескольких километров до объектов — остановка, сверка плана. Сотрудники договариваются, кто с какой стороны заходит, чтобы точно не упустить предполагаемых нарушителей. «Птичка» в небе Во время рейда правоохранители использовали БПЛА. С его помощью они провели разведку перед тем, как приступать к работе. Все в рассыпную! Силовики зашли на первый объект. Иностранцы, увидевшие людей в форме и масках, бросились в рассыпную. Силовики, преодолевая сугробы и грязь, смогли остановить каждого убегающего. Google-переводчик и смекалка в помощь Работниками теплиц оказались уроженцы Китайской Народной Республики (КНР). Никто из них не понимал русского языка. Сотрудники, чтобы хоть немного разобраться, чем иностранцы занимаются на объекте, пытались общаться с рабочими с помощью Google-переводчика. Но полностью преодолеть языковой барьер технологии не помогли. Нужен был настоящий переводчик. И он нашелся среди знакомых сотрудников. В режиме телефонного звонка удалось установить личность как минимум одного китайца. Паспорта у работодателя Никаких документов, удостоверяющих личность, у китайцев при себе не было. Через переводчика удалось узнать, что паспорта находятся у работодателя. Правоохранителям удалось установить его личность и вызвать к месту. После проверки документов, в случае выявления нарушений, иностранцев должны были доставить в дежурную часть. Все рабочие уехали получать патент на работу Прибыв на второй объект, сотрудники не нашли никого. Лишь одну уроженку КНР, которая пояснила, что работники уехали оформлять все необходимые для работы и проживания документы. Сама женщина чуть больше года живет и работает в России. За такой короткий срок она достаточно хорошо выучила русский язык. Ее знание языка отметили и сотрудники. «Чуть-чуть понимаю» Еще на одном из хозяйств силовики выявили с десяток уроженцев Узбекистана. Языком они владели плохо. Один из них признался, что чуть-чуть понимает по-русски. У всех проверили документы, пробили по базе на причастность к преступлениям и правонарушениям. Также иностранцев проверили по мобильному биометрическому терминалу. Это необходимо для выявления нелегалов, въехавших в РФ под измененными персональными данными. Работа продолжается Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в сфере миграции в текущем году задокументировано 2500 административных правонарушений, возбуждено 328 уголовных дел. Закрыт въезд на территорию РФ 630 иностранцам. Мероприятия будут продолжены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в рамках операции по выявлению нелегальных мигрантов сотрудники УВМ ГУ МВД по региону совместно с представителями регионального УФСБ, областного управления СКР, 308 военного следственного отдела СК РФ и Центра по противодействию экстремизма при силовой поддержке Росгвардии проведен рейд по тепличным хозяйствам. Там силовики выявили группу работников из Китая и Узбекистана. С какими трудностями столкнулись сотрудники и как решали их — в материале URA.RU. На объекты силовики выдвинулись на гражданских автомобилях. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не доезжая нескольких километров до объектов — остановка, сверка плана. Сотрудники договариваются, кто с какой стороны заходит, чтобы точно не упустить предполагаемых нарушителей. Во время рейда правоохранители использовали БПЛА. С его помощью они провели разведку перед тем, как приступать к работе. Силовики зашли на первый объект. Иностранцы, увидевшие людей в форме и масках, бросились в рассыпную. Силовики, преодолевая сугробы и грязь, смогли остановить каждого убегающего. Работниками теплиц оказались уроженцы Китайской Народной Республики (КНР). Никто из них не понимал русского языка. Сотрудники, чтобы хоть немного разобраться, чем иностранцы занимаются на объекте, пытались общаться с рабочими с помощью Google-переводчика. Но полностью преодолеть языковой барьер технологии не помогли. Нужен был настоящий переводчик. И он нашелся среди знакомых сотрудников. В режиме телефонного звонка удалось установить личность как минимум одного китайца. Никаких документов, удостоверяющих личность, у китайцев при себе не было. Через переводчика удалось узнать, что паспорта находятся у работодателя. Правоохранителям удалось установить его личность и вызвать к месту. После проверки документов, в случае выявления нарушений, иностранцев должны были доставить в дежурную часть. Прибыв на второй объект, сотрудники не нашли никого. Лишь одну уроженку КНР, которая пояснила, что работники уехали оформлять все необходимые для работы и проживания документы. Сама женщина чуть больше года живет и работает в России. За такой короткий срок она достаточно хорошо выучила русский язык. Ее знание языка отметили и сотрудники. Еще на одном из хозяйств силовики выявили с десяток уроженцев Узбекистана. Языком они владели плохо. Один из них признался, что чуть-чуть понимает по-русски. У всех проверили документы, пробили по базе на причастность к преступлениям и правонарушениям. Также иностранцев проверили по мобильному биометрическому терминалу. Это необходимо для выявления нелегалов, въехавших в РФ под измененными персональными данными. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в сфере миграции в текущем году задокументировано 2500 административных правонарушений, возбуждено 328 уголовных дел. Закрыт въезд на территорию РФ 630 иностранцам. Мероприятия будут продолжены.