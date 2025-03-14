На 8 Марта челябинцы купили в 2,5 раза больше цветов, чем на 14 февраля

В Челябинске на 8 Марта продали более в 2,5 раза больше букетов, чем на 14 февраля. Кроме того, как URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, спрос на клубнику в шоколаде по сравнению с покупками на День влюбленных вырос на 267%.
«По сравнению с Днем всех влюбленных, количество заказов цветов на Международный женский день увеличилось более чем в 2,5 раза. Среди подарков популярностью пользовались клубника в шоколаде и букеты из клубники. Спрос на первую увеличился на 267%, а на вторые — на 156%», — уточнили URA.RU в Flowwow.
Самыми дорогими цветами, которые дарили челябинкам в праздник, стали букет из 101 розы за 43 120 рублей и коробка со 101 тюльпаном за 25 900 рублей. В топ дорогих букетов, которые заказывали на 8 Марта, также вошел вариант за 15 тысяч рублей с лизиантусом, маттиолой и кустовой розой в основе композиции.
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