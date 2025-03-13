13 марта 2025

Работникам ЖКХ в Челябинской области предложили зарплаты до 103 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В сфере ЖКХ работники могут рассчитывать на доходы до 103 тысяч рублей
В сфере ЖКХ работники могут рассчитывать на доходы до 103 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области работникам сферы ЖКХ предложили зарплаты до 103,5 тысячи рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, диапазон зарплат коммунальщиков в регионе начинается с 53,4 тысячи рублей.

«Диапазон предлагаемых заработных плат в вакансиях от компаний из отрасли ЖКХ в области составил 56,4 тысячи — 103,5 тысячи рублей на руки. В 2024 году в регионе было открыто 1,2 тысячи вакансий, что на 26% больше, чем в 2023 году», — заявили URA.RUв HeadHunter.

Рекрутеры отметили повышенный спрос на специалистов в таких областях, как благоустройство и уборка территорий, водоснабжение и канализация. Активно требуются работники для ремонта зданий и сооружений.

Дворники стали самой дефицитной профессией. На одну вакансию пришлось только 0,5 резюме потенциальных кандидатов. Лучше ситуация со слесарями и сантехниками. По данным позициям имелось 1,4 резюме на каждое объявление. В то же время норма составляет четыре резюме и выше.

Чаще всего коммунальщики открывали вакансии для менеджеров по работе с клиентами, слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей. Невзирая на дефицит кадров, требования предъявлялись высокие. Больше половины предложений, открытых в ЖКХ, ожидали от соискателей опыта работы (74% вакансий).

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В Челябинской области работникам сферы ЖКХ предложили зарплаты до 103,5 тысячи рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, диапазон зарплат коммунальщиков в регионе начинается с 53,4 тысячи рублей. «Диапазон предлагаемых заработных плат в вакансиях от компаний из отрасли ЖКХ в области составил 56,4 тысячи — 103,5 тысячи рублей на руки. В 2024 году в регионе было открыто 1,2 тысячи вакансий, что на 26% больше, чем в 2023 году», — заявили URA.RUв HeadHunter. Рекрутеры отметили повышенный спрос на специалистов в таких областях, как благоустройство и уборка территорий, водоснабжение и канализация. Активно требуются работники для ремонта зданий и сооружений. Дворники стали самой дефицитной профессией. На одну вакансию пришлось только 0,5 резюме потенциальных кандидатов. Лучше ситуация со слесарями и сантехниками. По данным позициям имелось 1,4 резюме на каждое объявление. В то же время норма составляет четыре резюме и выше. Чаще всего коммунальщики открывали вакансии для менеджеров по работе с клиентами, слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей. Невзирая на дефицит кадров, требования предъявлялись высокие. Больше половины предложений, открытых в ЖКХ, ожидали от соискателей опыта работы (74% вакансий).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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