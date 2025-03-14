Начальника цеха ОАО «Миассводоканал», по вине которого 52-летний мужчина провалился в канализационную сеть со стоками и погиб, отдали под суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха ОАО „Миассводоканал“. Он обвиняется по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По версии следствия, подчиненные доложили начальнику цеха о провале грунта над канализационной сетью около дома № 77а по улице Нижнезаречной в Миассе. Руководитель поручил рабочим натянуть красную предупредительную ленту, но не потребовал поставить дополнительное ограждение и начать в срочном порядке делать ремонт.
Днем около дома по пешеходной дорожке проходил 52-летний мужчина, который упал в канализационную яму, наполненную стоками. Труп в тот же день обнаружили в приемном резервуаре канализационной насосной станции поселка Тургояк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!