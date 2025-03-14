За смерть мужчины в канализации начальник цеха в Миассе пойдет под суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине предъявлено обвинение по статье за причинение смерти по неосторожности
Мужчине предъявлено обвинение по статье за причинение смерти по неосторожности Фото:

Начальника цеха ОАО «Миассводоканал», по вине которого 52-летний мужчина провалился в канализационную сеть со стоками и погиб, отдали под суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха ОАО „Миассводоканал“. Он обвиняется по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По версии следствия, подчиненные доложили начальнику цеха о провале грунта над канализационной сетью около дома № 77а по улице Нижнезаречной в Миассе. Руководитель поручил рабочим натянуть красную предупредительную ленту, но не потребовал поставить дополнительное ограждение и начать в срочном порядке делать ремонт.

Днем около дома по пешеходной дорожке проходил 52-летний мужчина, который упал в канализационную яму, наполненную стоками. Труп в тот же день обнаружили в приемном резервуаре канализационной насосной станции поселка Тургояк.

В канализацию упал проходивший мимо мужчина
В канализацию упал проходивший мимо мужчина
Фото:

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Начальника цеха ОАО «Миассводоканал», по вине которого 52-летний мужчина провалился в канализационную сеть со стоками и погиб, отдали под суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха ОАО „Миассводоканал“. Он обвиняется по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, подчиненные доложили начальнику цеха о провале грунта над канализационной сетью около дома № 77а по улице Нижнезаречной в Миассе. Руководитель поручил рабочим натянуть красную предупредительную ленту, но не потребовал поставить дополнительное ограждение и начать в срочном порядке делать ремонт. Днем около дома по пешеходной дорожке проходил 52-летний мужчина, который упал в канализационную яму, наполненную стоками. Труп в тот же день обнаружили в приемном резервуаре канализационной насосной станции поселка Тургояк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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