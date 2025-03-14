Текслер наградил медалью мэра Магнитогорска Бердникова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью за заслуги перед регионом мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. Постановление главы региона опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени Бердникова Сергея Николаевича — главу города Магнитогорска. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.
Бердникова наградили за вклад в социально-экономическое развитие Магнитогорска, работу по обеспечению благополучия населения, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Награда присвоена на основании регионального закона «О наградах Челябинской области».
Вице-президенту региональной Торгово-промышленной палаты Наталье Осиповой, старшему тренеру спортшколы Олимпийского резерва по дзюдо Александра Зайцева и главу Дубровского сельского поселения Талгата Хаирова губернатор наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Также Текслер присвоил звание «Заслуженный ветеринарный работник Челябинской области» ветеринарно-санитарному эксперту Магнитогорской ветстанции Елене Шеметовой. Звание Заслуженного работника образования присвоено старшему методисту Озерского технического колледжа Елене Валеевой.
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