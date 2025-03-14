Челябинский «Трактор» лишился главного тренера

Челябинский ХК «Трактор» как минимум на одну игру лишился главного тренера Бенуа Гру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, наставник почувствовал недомогание. На игру с омским «Авангардом» его заменил Рафаэль Рише.
«Перед встречей в Омске главный тренер „черно-белых“ почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике. Руководить „Трактором“ на лавке в игре против омичей будет Рафаэль Рише», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
Гру будет консультировать Рише по ходу матча в онлайн-режиме. После выздоровления канадский тренер вернется к работе.
30-летний Рафаэль Рише начинал свою хоккейную карьеру в Канаде. Он с детства начал заниматься хоккеем, а с 21 года начал тренировать — в том числе в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В течение пяти сезонов он был тренером в командах «Батурст» и «Гатино». В Канаде Рише познакомился и с Бенуа Гру.
В обязанности Рише в ХК «Трактор» входит работа с нападающими и анализ команд соперников перед играми. По мнению тренера, в челябинском клубе «невероятные игроки, которые входят в элиту мирового хоккея».
«Бенуа Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. И мне очень повезло работать вместе с ним и учиться у него. Мы здесь для того, чтобы побеждать. Это ведь главное в хоккее. „Трактор“ — команда с большой историей, и важно будет завоевать для нее Кубок Гагарина. Мы хотим быть теми людьми, которые приведут ее к победе», — сказал Рише в интервью «РБ Спорт».
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