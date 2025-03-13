Главврач детской поликлиники №8, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объявил о запуске флешмоба в поддержку российских многодетных семей, которые не получили жилищные сертификаты от государства. Инициатива возникла в связи с обсуждением в Госдуме вопроса об ограничении выдачи этих сертификатов мигрантам, недавно получившим гражданство РФ. Рыжий заявил URA.RU, что акция поможет привлечь внимание к проблеме нехватки жилья для тех, кто действительно нуждается в нем, а именно — для русских семей, внесших вклад в развитие страны.
«Мы — многодетная, исконно русская семья. У нас шесть замечательных детей, но мы так и не получили жилищный сертификат от государства. Обращаюсь к многодетным семьям! Напишите о своих достижениях, поделитесь своей историей и поддержите репостом. Давайте вместе сделаем наши голоса слышимыми», — написал Рыжий на странице во «ВКонтакте».
Депутат также акцентировал внимание на том, что в России проживает множество коренных народов, чьи семьи также нуждаются в жилищной поддержке. Флешмоб должен объединить усилия всех многодетных семей коренных национальностей — башкир, татар, якутов, бурятов и других — и показать, что справедливость в вопросе жилищного обеспечения важна для всех граждан России, независимо от их этнической принадлежности.
Рыжий подчеркнул, что именно коренные народы являются хранителями культуры и традиций страны. По его словам, государство обязано заботиться о создании достойных условий для их проживания и развития. Он выразил надежду, что флешмоб поможет сформировать консолидированное мнение и повлиять на решение Госдумы, которое будет учитывать интересы всех российских семей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Государственной думе готовятся пересмотреть правила выдачи жилищных сертификатов, особенно для тех, кто недавно получил российское гражданство. Рассматриваются предложения, согласно которым получить сертификат смогут лишь те, кто является гражданином РФ более десяти лет или семьи, в которых хотя бы один из супругов родился в России.
Подобные изменения инициированы после скандалов с мошенническим получением жилья мигрантами. Например, случай с занижением доходов семьей в Подмосковье и инцидент с выдачей сертификатов в Хабаровске. Параллельно обсуждается вопрос о приоритете российских граждан при распределении соцвыплат на жилье. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением изменить условия предоставления таких выплат в пользу граждан России.
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