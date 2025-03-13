13 марта 2025

Детский контактный зоопарк Челябинска закрывается из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Общение с животными ограничили из-за слякоти
Общение с животными ограничили из-за слякоти Фото:

Детский контактный зоопарк Челябинска не будет работать в предстоящие выходные с 14 по 16 марта из-за слякоти. Об этом сообщили в администрации учреждения.

«В связи с погодными условиям Детский контактный зоопарк будет закрыт для посещения 14, 15 и 16 марта. Слякоть на улице не позволяет комфортно и безопасно находиться на площадке ни питомцам, ни посетителям», — уточнили в telegram-канале зоопарка.

В администрации учреждения добавили, что в марте контактный зоопарк работает по зимнему графику, то есть с пятницы по воскресенье.  В эти выходные будут доступны остальные площадки зоопарка.

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Детский контактный зоопарк Челябинска не будет работать в предстоящие выходные с 14 по 16 марта из-за слякоти. Об этом сообщили в администрации учреждения. «В связи с погодными условиям Детский контактный зоопарк будет закрыт для посещения 14, 15 и 16 марта. Слякоть на улице не позволяет комфортно и безопасно находиться на площадке ни питомцам, ни посетителям», — уточнили в telegram-канале зоопарка. В администрации учреждения добавили, что в марте контактный зоопарк работает по зимнему графику, то есть с пятницы по воскресенье.  В эти выходные будут доступны остальные площадки зоопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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