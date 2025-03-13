Детский контактный зоопарк Челябинска закрывается из-за непогоды

Детский контактный зоопарк Челябинска не будет работать в предстоящие выходные с 14 по 16 марта из-за слякоти. Об этом сообщили в администрации учреждения.
«В связи с погодными условиям Детский контактный зоопарк будет закрыт для посещения 14, 15 и 16 марта. Слякоть на улице не позволяет комфортно и безопасно находиться на площадке ни питомцам, ни посетителям», — уточнили в telegram-канале зоопарка.
В администрации учреждения добавили, что в марте контактный зоопарк работает по зимнему графику, то есть с пятницы по воскресенье. В эти выходные будут доступны остальные площадки зоопарка.
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