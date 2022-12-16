16 декабря 2022
15 декабря 2022

В ЯНАО приняли бездефицитный бюджет для окружной столицы. Видео

Депутаты городской думы Салехарда приняли бюджет на 2023 год
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Бюджет Салехарда на 2023 год принят без дефицита и будет ориентирован на образование Фото:

В Салехарде (ЯНАО) депутаты городской думы приняли бюджет города на 2023 год. Он будет бездефицитным и сбалансированным, сообщил глава города Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Депутаты городской думы единогласно приняли бюджет города на 2023 год и плановый период 2024—2025 гг. Бюджет сбалансированный и бездефицитный, мы сохраняем социальную направленность главного финансового документа, но при этом закладываем большие суммы в развитие города», — сообщил Алексей Титовский в соцсети.

Он сообщил что основная статья расходов, заложенная в городском бюджете 2023 года — образование. В следующем году планируется завершить реконструкцию школы №2 и построить дополнительный корпус на 800 мест, открытие новой школы в Обдорском микрорайоне, завершение капитального ремонта детского сада «Синяя птица» и текущие расходы.

Ранее URA.RU рассказало, что в бюджете ЯНАО большая часть предназначена на социальные расходы. На развитие этой сферы закладывается до 80% средств.

Видео: страница Алексея Титовского, Вк

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В Салехарде (ЯНАО) депутаты городской думы приняли бюджет города на 2023 год. Он будет бездефицитным и сбалансированным, сообщил глава города Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Депутаты городской думы единогласно приняли бюджет города на 2023 год и плановый период 2024—2025 гг. Бюджет сбалансированный и бездефицитный, мы сохраняем социальную направленность главного финансового документа, но при этом закладываем большие суммы в развитие города», — сообщил Алексей Титовский в соцсети. Он сообщил что основная статья расходов, заложенная в городском бюджете 2023 года — образование. В следующем году планируется завершить реконструкцию школы №2 и построить дополнительный корпус на 800 мест, открытие новой школы в Обдорском микрорайоне, завершение капитального ремонта детского сада «Синяя птица» и текущие расходы. Ранее URA.RU рассказало, что в бюджете ЯНАО большая часть предназначена на социальные расходы. На развитие этой сферы закладывается до 80% средств. Видео: страница Алексея Титовского, Вк
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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