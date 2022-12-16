В Салехарде (ЯНАО) депутаты городской думы приняли бюджет города на 2023 год. Он будет бездефицитным и сбалансированным, сообщил глава города Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Депутаты городской думы единогласно приняли бюджет города на 2023 год и плановый период 2024—2025 гг. Бюджет сбалансированный и бездефицитный, мы сохраняем социальную направленность главного финансового документа, но при этом закладываем большие суммы в развитие города», — сообщил Алексей Титовский в соцсети.
Он сообщил что основная статья расходов, заложенная в городском бюджете 2023 года — образование. В следующем году планируется завершить реконструкцию школы №2 и построить дополнительный корпус на 800 мест, открытие новой школы в Обдорском микрорайоне, завершение капитального ремонта детского сада «Синяя птица» и текущие расходы.
Ранее URA.RU рассказало, что в бюджете ЯНАО большая часть предназначена на социальные расходы. На развитие этой сферы закладывается до 80% средств.
Видео: страница Алексея Титовского, Вк
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