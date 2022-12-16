16 декабря 2022

В Сургуте утеплили балкон в квартире, где взорвался самогонный аппарат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, балконы, окна, панельный дом, многоэтажка, панелька
Утепление разрушенного балкона — временная мера Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов сообщил, что Управляющая компания обеспечила тепловой контур в квартире, где накануне взорвался самогонный аппарат. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Управляющая компания „Сервис-3“ обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома», — рассказал Андрей Филатов в посте. Мэр уточнил, что после завершения всех мероприятий собственник должен будет выбрать управляющую компанию, которая займется восстановлением квартиры.

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) из-за взрыва самогонного аппарата пострадал балкон квартиры и прилегающие к дому автомобили. Позже глава города Андрей Филатов дал оценку состоянию дома, где произошло ЧП.

Управляющая компания утеплила разрушенные проемы
Данные меры предприняты для того, чтобы не замерзли коммуникации дома

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов сообщил, что Управляющая компания обеспечила тепловой контур в квартире, где накануне взорвался самогонный аппарат. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Управляющая компания „Сервис-3“ обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома», — рассказал Андрей Филатов в посте. Мэр уточнил, что после завершения всех мероприятий собственник должен будет выбрать управляющую компанию, которая займется восстановлением квартиры. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) из-за взрыва самогонного аппарата пострадал балкон квартиры и прилегающие к дому автомобили. Позже глава города Андрей Филатов дал оценку состоянию дома, где произошло ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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