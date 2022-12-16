В Сургуте утеплили балкон в квартире, где взорвался самогонный аппарат. Фото

17 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Утепление разрушенного балкона — временная мера Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов сообщил, что Управляющая компания обеспечила тепловой контур в квартире, где накануне взорвался самогонный аппарат. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Управляющая компания „Сервис-3“ обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома», — рассказал Андрей Филатов в посте. Мэр уточнил, что после завершения всех мероприятий собственник должен будет выбрать управляющую компанию, которая займется восстановлением квартиры. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) из-за взрыва самогонного аппарата пострадал балкон квартиры и прилегающие к дому автомобили. Позже глава города Андрей Филатов дал оценку состоянию дома, где произошло ЧП. Управляющая компания утеплила разрушенные проемы telegram-канал Андрея Филатова Данные меры предприняты для того, чтобы не замерзли коммуникации дома telegram-канал Андрея Филатова

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов сообщил, что Управляющая компания обеспечила тепловой контур в квартире, где накануне взорвался самогонный аппарат. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Управляющая компания „Сервис-3“ обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Конечно, это временная, но необходимая мера, которая в первую очередь позволит поддерживать в помещении плюсовую температуру, не даст замерзнуть коммуникациям дома», — рассказал Андрей Филатов в посте. Мэр уточнил, что после завершения всех мероприятий собственник должен будет выбрать управляющую компанию, которая займется восстановлением квартиры. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) из-за взрыва самогонного аппарата пострадал балкон квартиры и прилегающие к дому автомобили. Позже глава города Андрей Филатов дал оценку состоянию дома, где произошло ЧП.