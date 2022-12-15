15 декабря 2022

Из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Ущерб от взрыва самогонного аппарата будет установлен позже Фото:

От взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута повреждена межкомнатная стена в квартире, где произошло ЧП и припаркованные возле дома автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции Югры.

«У мужчины, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, травмы не существенные, он больше в шоке, чем пострадал. Межкомнатная стена повреждена и два автомобиля, которые рядом припаркованы были», — сообщили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона.

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От взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута повреждена межкомнатная стена в квартире, где произошло ЧП и припаркованные возле дома автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции Югры. «У мужчины, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, травмы не существенные, он больше в шоке, чем пострадал. Межкомнатная стена повреждена и два автомобиля, которые рядом припаркованы были», — сообщили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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