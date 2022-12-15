Из-за взрыва самогонного аппарата в многоэтажке Сургута пострадали припаркованные машины

Ущерб от взрыва самогонного аппарата будет установлен позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута повреждена межкомнатная стена в квартире, где произошло ЧП и припаркованные возле дома автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции Югры.

«У мужчины, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, травмы не существенные, он больше в шоке, чем пострадал. Межкомнатная стена повреждена и два автомобиля, которые рядом припаркованы были», — сообщили в силовом ведомстве.



Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона.