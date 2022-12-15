Глава Сургута дал оценку состояния дома, где взорвался самогонный аппарат

Мэр Сургута Андрей Филатов: дом, где обрушился балкон, пригоден для проживания

16 декабря 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов сообщил, что несущие конструкции дома по Ленина 38 не пострадали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава администрации Сургута Андрей Филатов сообщил, что сам дом по улице Ленина 38, где взорвался самогонный аппарат, не пострадал. Эксперты фиксируют незначительные повреждения двух соседних квартир, написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Предварительные выводы по состоянию дома — несущие конструкции не пострадали, также не пострадали системы жизнеобеспечения. Вода, тепло и электроэнергия подаются штатно, необходимости в эвакуации жителей других квартир нет, условия проживания в них не нарушены», — написал Андрей Филатов в соцсети. Он также сообщил, что в ближайшие часы управляющая компания займется установкой «теплового контура» в пострадавшей квартиры. Коммунальные службы устраняют последствия обрушения на прилегающей территории. Ранее URA.RU сообщило что в доме по улице Ленина 38 обрушился балкон. Наиболее вероятной причиной стал взрыв самогонного аппарата, от последствий аварии пострадало несколько машин на улице.

Глава администрации Сургута Андрей Филатов сообщил, что сам дом по улице Ленина 38, где взорвался самогонный аппарат, не пострадал. Эксперты фиксируют незначительные повреждения двух соседних квартир, написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Предварительные выводы по состоянию дома — несущие конструкции не пострадали, также не пострадали системы жизнеобеспечения. Вода, тепло и электроэнергия подаются штатно, необходимости в эвакуации жителей других квартир нет, условия проживания в них не нарушены», — написал Андрей Филатов в соцсети. Он также сообщил, что в ближайшие часы управляющая компания займется установкой «теплового контура» в пострадавшей квартиры. Коммунальные службы устраняют последствия обрушения на прилегающей территории. Ранее URA.RU сообщило что в доме по улице Ленина 38 обрушился балкон. Наиболее вероятной причиной стал взрыв самогонного аппарата, от последствий аварии пострадало несколько машин на улице.