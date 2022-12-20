Депутатов пермского города уличили в нарушении закона

Пермское УФАС усмотрело в действиях Чайковской гордумы признаки нарушения закона о конкуренции

Депутатов обязали устранить нарушения до 23 декабря 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское Управление ФАС обязало Чайковскую городскую думу изменить положение о порядке и условиях установки в муниципалитете нестационарных торговых объектов. Поводом послужила жалоба местного бизнесмена, победившего в конкурсе на размещение НТО, но не сумевшего воспользоваться своим правом, так как место оказалось занято предыдущим владельцем. Антимонопольщики усмотрели в этом признаки нарушения закона о конкуренции.

«УФАС установило, что организация и проведение аукциона на право размещения НТО, а также порядок демонтажа НТО на территории Чайковского определены положением, утвержденным Чайковской гордумой. По окончании срока действия договора аренды земельного участка, либо договора на размещение НТО, предприниматели обязаны демонтировать НТО в течение 30 дней. При нарушении указанных сроков считается, что НТО размещены незаконно», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В надзорном ведомстве выяснили, что действующий в муниципалитете порядок демонтажа незаконных НТО не позволяет оперативно освобождать земельные участки. Сроки в документе не прописаны. В итоге складывается ситуация, при которой новые арендаторы не могут воспользоваться законным правом на размещение НТО, так как места еще заняты. В УФАС пришли к выводу, что положение, утвержденное депутатами муниципалитета, нарушает закон о защите конкуренции. В адрес гордумы Чайковского вынесено предупреждение о необходимости внести в документ изменения. Срок устранения нарушений — до 23 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермское УФАС заставило чиновников мэрии краевой столицы отменить результаты аукциона на аренду автомобилей премиум-класса. Причиной послужила жалоба одного из участников конкурса.