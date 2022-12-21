В ВОЗ зарегистрировали рост заболеваемости COVID в мире

22 декабря 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Заболеваемость выросла на 36 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В мире резко увеличилось количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За последние 28 дней рост составил 36 процентов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «За последние 28 дней во всем мире было зарегистрировано более 13,7 миллиона случаев и более 40 000 новых смертельных исходов — на 36% больше и на 2% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями. По состоянию на 18 декабря 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 649 миллионов подтвержденных случаев и более 6,6 миллионов смертей», — уточнили в ВОЗ . Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин боится в 2023 году заболеть коронавирусом. Также жители РФ опасаются в следующем году большой инфляции и стихийных бедствий.

В мире резко увеличилось количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За последние 28 дней рост составил 36 процентов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «За последние 28 дней во всем мире было зарегистрировано более 13,7 миллиона случаев и более 40 000 новых смертельных исходов — на 36% больше и на 2% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями. По состоянию на 18 декабря 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 649 миллионов подтвержденных случаев и более 6,6 миллионов смертей», — уточнили в ВОЗ. Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин боится в 2023 году заболеть коронавирусом. Также жители РФ опасаются в следующем году большой инфляции и стихийных бедствий.