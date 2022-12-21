Офицер МН ЛНР: украинские военные сбегают с позиций у Соледара

21 декабря 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Мобилизованные солдаты Украины покидают свои позиции, заявил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные военнослужащие Украины покидают позиции Соледара, за который идут активные боевые действия на бахмутском направлении. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», — заявил Марочко. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также он отметил, что позиции покидают мобилизованные солдаты. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. Соледар остается последней точкой, которую контролирует ВСУ. Военнослужащие 204 полка НМ ЛНР рассказали агентству URA.RU об обстановке на направлении. Они отметили, что в последнее время участились обстрелы. 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут и Соледар являются тяжелыми направлениями для ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мобилизованные военнослужащие Украины покидают позиции Соледара, за который идут активные боевые действия на бахмутском направлении. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», — заявил Марочко. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также он отметил, что позиции покидают мобилизованные солдаты. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на бахмутском направлении. Соледар остается последней точкой, которую контролирует ВСУ. Военнослужащие 204 полка НМ ЛНР рассказали агентству URA.RU об обстановке на направлении. Они отметили, что в последнее время участились обстрелы. 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут и Соледар являются тяжелыми направлениями для ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».