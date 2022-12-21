Губернатор ХМАО установила размер надбавок и премий для чиновников на 2023 год

Наталья Комарова утвердила все выплаты и премии для чиновников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова установила порядок выплат надбавок и премий для чиновников окружного правительства, который начнет действовать с 2023 года. Соответствующее постановление главы региона появилось на сайте органов государственной власти Югры.

В документе указан ряд надбавок и премий, которые будут получать чиновники, работающие в органах региональной власти. Они указаны в расчете на год:

Оклад за классный чин — в размере 7 должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет — в размере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы автономного округа — в размере 14 должностных окладов.

Ежемесячная процентная надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере 1,5 должностного оклада.

Ежемесячное денежное поощрение — в размере 13 должностных окладов.

Премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, — в следующих размерах:

— по должностям высшей группы — 16 должностных окладов,

— по должностям главной группы — 9 должностных окладов,

— по должностям ведущей группы — 5 должностных окладов,

— по должностям старшей и младшей групп — 2 должностных оклада.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи — в размере 4,5 должностного оклада.

Также в документе указано, что к отпуску региональным чиновникам положена выплата одного месячного фонда оплаты труда. При расчете зарплат госслужащих учитываются надбавки за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры приняла решение о сокращении ряда ставок в окружном правительстве, а также запретила компенсировать из окружного бюджета расходы на полеты подчиненных бизнес-классом во время командировок. Кроме того, югорским чиновникам не будут оплачивать мобильную связь.