Губернатор ХМАО установила размер надбавок и премий для чиновников на 2023 год

Губернатор ХМАО Наталья Комарова установила порядок выплат надбавок и премий для чиновников окружного правительства, который начнет действовать с 2023 года. Соответствующее постановление главы региона появилось на сайте органов государственной власти Югры.
В документе указан ряд надбавок и премий, которые будут получать чиновники, работающие в органах региональной власти. Они указаны в расчете на год:
- Оклад за классный чин — в размере 7 должностных окладов.
- Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет — в размере трех должностных окладов.
- Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы автономного округа — в размере 14 должностных окладов.
- Ежемесячная процентная надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере 1,5 должностного оклада.
- Ежемесячное денежное поощрение — в размере 13 должностных окладов.
- Премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, — в следующих размерах:
— по должностям высшей группы — 16 должностных окладов,
— по должностям главной группы — 9 должностных окладов,
— по должностям ведущей группы — 5 должностных окладов,
— по должностям старшей и младшей групп — 2 должностных оклада.
- Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи — в размере 4,5 должностного оклада.
Также в документе указано, что к отпуску региональным чиновникам положена выплата одного месячного фонда оплаты труда. При расчете зарплат госслужащих учитываются надбавки за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры приняла решение о сокращении ряда ставок в окружном правительстве, а также запретила компенсировать из окружного бюджета расходы на полеты подчиненных бизнес-классом во время командировок. Кроме того, югорским чиновникам не будут оплачивать мобильную связь.
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