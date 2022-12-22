Родственникам мобилизованных из ХМАО звонят украинцы и угрожают

Родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.
«Общаясь с женами и матерями мобилизованных, узнал, что им стали звонить и оказывать на них психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине. Задают мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных родственников: разжигают сомнения. Откуда только телефоны находят? Я знаю, как минимум о двух случаях такого давления и ненавязчивого запугивания. Также самих мобилизованных пытаются запугать, рассказывая им, что владеют информацией о родственниках. На самом деле, за этими словами ничего не стоит. Есть и дальний прицел на вербовку информационного ресурса», — рассказал Тиртока.
По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО. «Ведется планомерная работа по подрыву морально-психологического состояния. Распространяют фейковую информацию, направленную на снижение боевого духа», — резюмировал Тиртока.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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