Родственникам мобилизованных из ХМАО звонят украинцы и угрожают

22 декабря 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Давление на родственников оказывается для создания психологического дискомфорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Общаясь с женами и матерями мобилизованных, узнал, что им стали звонить и оказывать на них психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине. Задают мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных родственников: разжигают сомнения. Откуда только телефоны находят? Я знаю, как минимум о двух случаях такого давления и ненавязчивого запугивания. Также самих мобилизованных пытаются запугать, рассказывая им, что владеют информацией о родственниках. На самом деле, за этими словами ничего не стоит. Есть и дальний прицел на вербовку информационного ресурса», — рассказал Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО. «Ведется планомерная работа по подрыву морально-психологического состояния. Распространяют фейковую информацию, направленную на снижение боевого духа», — резюмировал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Общаясь с женами и матерями мобилизованных, узнал, что им стали звонить и оказывать на них психологическое давление враги, против которых ведется СВО на Украине. Задают мягкие вопросы о целесообразности отправки мобилизованных родственников: разжигают сомнения. Откуда только телефоны находят? Я знаю, как минимум о двух случаях такого давления и ненавязчивого запугивания. Также самих мобилизованных пытаются запугать, рассказывая им, что владеют информацией о родственниках. На самом деле, за этими словами ничего не стоит. Есть и дальний прицел на вербовку информационного ресурса», — рассказал Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО. «Ведется планомерная работа по подрыву морально-психологического состояния. Распространяют фейковую информацию, направленную на снижение боевого духа», — резюмировал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.