18 декабря 2022
17 декабря 2022

Мобилизованные из ХМАО начали передислокацию из учебных центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Все мобилизованные из Югры закончили обучение Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.

«Фактически, у мобилизованных югорчан завершен процесс обучения. Планируется дальнейшая передислокация по решению Министерства обороны», — сказал Тиртока. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в зоне СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Фактически, у мобилизованных югорчан завершен процесс обучения. Планируется дальнейшая передислокация по решению Министерства обороны», — сказал Тиртока. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в зоне СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя. О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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