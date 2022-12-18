Мобилизованные из ХМАО начали передислокацию из учебных центров

19 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Все мобилизованные из Югры закончили обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Фактически, у мобилизованных югорчан завершен процесс обучения. Планируется дальнейшая передислокация по решению Министерства обороны», — сказал Тиртока. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в зоне СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя.



О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованные югорчане завершили обучение в учебных центрах и собираются к дальнейшей передислокации в соответствии с приказами Министерства обороны. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Фактически, у мобилизованных югорчан завершен процесс обучения. Планируется дальнейшая передислокация по решению Министерства обороны», — сказал Тиртока. Предполагается, что после окончания обучения, мобилизованными могут быть доукомплектованы воинские подразделения, которые принимают участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в зоне СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя. О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.