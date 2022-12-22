Челябинск проводит 2022 год с плюсовыми температурами

В Челябинске 31 декабря будет плюсовая температура
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Виды Челябинска, елка, ледовый городок, площадь революции, новый год, вид сверху
Синоптики прогнозируют тепло и снегопады в конце декабря Фото:

Плюсовая температура ожидается в Челябинске 31 декабря. По прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года в городе будет идти снег.

«В субботу 31 декабря в Челябинске днем ожидается +2 градуса, ночью до -10 градусов. Прогнозируются осадки в виде сильного снега, ветер порывами до 18 метров в секунду», — сообщается на портале «Гисметео».

В первые два дня нового года днем ожидается до +2 градусов, после чего похолодает до -10 градусов. Снегопады задержатся в Челябинске 1 и 2 января, затем погода прояснится.

Погода в Челябинской области нынешней зимой неустойчива. Морозы сменяются оттепелями с плюсовыми температурами. Так, в ночь на 22 декабря в отдельных районах области было до -34 градусов. К выходным ожидается потепление до +1.

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Плюсовая температура ожидается в Челябинске 31 декабря. По прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года в городе будет идти снег. «В субботу 31 декабря в Челябинске днем ожидается +2 градуса, ночью до -10 градусов. Прогнозируются осадки в виде сильного снега, ветер порывами до 18 метров в секунду», — сообщается на портале «Гисметео». В первые два дня нового года днем ожидается до +2 градусов, после чего похолодает до -10 градусов. Снегопады задержатся в Челябинске 1 и 2 января, затем погода прояснится. Погода в Челябинской области нынешней зимой неустойчива. Морозы сменяются оттепелями с плюсовыми температурами. Так, в ночь на 22 декабря в отдельных районах области было до -34 градусов. К выходным ожидается потепление до +1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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