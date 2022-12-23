Посол Антонов заявил о риске военного столкновения РФ и США

Риск столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«США ведут войну чужими руками против России на украинской территории, риск столкновения между двумя государствами высок», — заявил посол. Его слова приводит ТАСС.
По словам Антонова, состояние диалога Вашингтона и Москвы можно сравнить с «ледниковым периодом», тем не менее, США не намерены идти на полный разрыв отношений, осознавая последствия такого шага. Он также добавил, что американская и украинская стороны не готовы у примирению и нацелены лишь на продолжение конфликта.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Штатам хватит разума дойти до столкновения РФ и США, сообщает телеканал 360. Позже стало известно, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. По словам журналиста Андрея Перла, такой шаг показывает, что «США решились на эскалацию», передает «Царьград».
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Риск столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «США ведут войну чужими руками против России на украинской территории, риск столкновения между двумя государствами высок», — заявил посол. Его слова приводит ТАСС. По словам Антонова, состояние диалога Вашингтона и Москвы можно сравнить с «ледниковым периодом», тем не менее, США не намерены идти на полный разрыв отношений, осознавая последствия такого шага. Он также добавил, что американская и украинская стороны не готовы у примирению и нацелены лишь на продолжение конфликта. Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Штатам хватит разума дойти до столкновения РФ и США, сообщает телеканал 360. Позже стало известно, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. По словам журналиста Андрея Перла, такой шаг показывает, что «США решились на эскалацию», передает «Царьград».