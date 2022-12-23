Посол Антонов заявил о риске военного столкновения РФ и США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, подготовка военных
США и Украина нацелены только на продолжение конфликта, заявил Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Риск столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США ведут войну чужими руками против России на украинской территории, риск столкновения между двумя государствами высок», — заявил посол. Его слова приводит ТАСС.

По словам Антонова, состояние диалога Вашингтона и Москвы можно сравнить с «ледниковым периодом», тем не менее, США не намерены идти на полный разрыв отношений, осознавая последствия такого шага. Он также добавил, что американская и украинская стороны не готовы у примирению и нацелены лишь на продолжение конфликта.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Штатам хватит разума дойти до столкновения РФ и США, сообщает телеканал 360. Позже стало известно, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. По словам журналиста Андрея Перла, такой шаг показывает, что «США решились на эскалацию», передает «Царьград».

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Риск столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «США ведут войну чужими руками против России на украинской территории, риск столкновения между двумя государствами высок», — заявил посол. Его слова приводит ТАСС. По словам Антонова, состояние диалога Вашингтона и Москвы можно сравнить с «ледниковым периодом», тем не менее, США не намерены идти на полный разрыв отношений, осознавая последствия такого шага. Он также добавил, что американская и украинская стороны не готовы у примирению и нацелены лишь на продолжение конфликта. Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Штатам хватит разума дойти до столкновения РФ и США, сообщает телеканал 360. Позже стало известно, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. По словам журналиста Андрея Перла, такой шаг показывает, что «США решились на эскалацию», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...