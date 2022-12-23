Глава РФС заявил, что Азиатская федерация готова принять Россию 23 декабря 2022 в 20:56 Размер текста - 17 + В Азии готовы рассмотреть обращение РФС о переходе, заявил Александр Дюков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Азиатская конфедерация футбола готова рассмотреть обращение Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного перехода в Азию. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию», — передает слова Дюкова «Чемпионат». Он подчеркнул, что при всех сильных сторонах европейского футбола в России не видят признаков ближайшего возврата российского футбола к международным соревнованиям. В Азии готовы рассмотреть обращение РФС, решение по которому будет приниматься большинством голосов. Ранее международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу и все российские футбольные клубы от участия в международных соревнованиях. Причиной отстранения называется ситуация на Украине, где Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Азиатская конфедерация футбола готова рассмотреть обращение Российского футбольного союза (РФС) по поводу возможного перехода в Азию. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. «Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию», — передает слова Дюкова «Чемпионат». Он подчеркнул, что при всех сильных сторонах европейского футбола в России не видят признаков ближайшего возврата российского футбола к международным соревнованиям. В Азии готовы рассмотреть обращение РФС, решение по которому будет приниматься большинством голосов. Ранее международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу и все российские футбольные клубы от участия в международных соревнованиях. Причиной отстранения называется ситуация на Украине, где Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям