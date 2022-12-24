Артюхов выступил перед Путиным, в ЯНАО открыли новый авиатерминал: главные события Ямала за неделю

25 декабря 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии молодежной политики в округе. В Новом Уренгое начал работу в тестовом режиме самый большой в Арктической зоне терминал аэропорта. URA.RU приводит подборку главных новостей ЯНАО за прошедшую неделю 19 — 25 декабря.