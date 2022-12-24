Артюхов выступил перед Путиным, в ЯНАО открыли новый авиатерминал: главные события Ямала за неделю

Дмитрий Артюхов доложил Владимиру Путину о практиках молодежной политики в ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии молодежной политики в округе. В Новом Уренгое начал работу в тестовом режиме самый большой в Арктической зоне терминал аэропорта. URA.RU приводит подборку главных новостей ЯНАО за прошедшую неделю 19 — 25 декабря.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с докладом в Москве на заседании Госсовета, посвященного проблемам молодежной политики. Он попросил президента РФ Владимира Путина поддержать молодежные проекты Ямала.
- Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал журналистам URA.RU, что строительство Северного широтного хода продолжится в следующем году. Он назвал проект СШХ важнейшим для Ямала и всей России.
- В окружном правительстве назначили нового руководителя Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора. Исполняющей обязанности руководителя стала Екатерина Сергутина, сменив на этом посту Дамира Садыкова.
- В Управлении делами правительства ЯНАО разрабатывается система контроля использования служебного транспорта. Приложение позволит избежать использование чиновниками автомобилей в личных целях.
- Прокуратура Тазовского района выявила нарушения содержания мусорных полигонов. Прокурор района внес представления главе Тазовского района, главам администраций с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале и с. Находка, а также направил иски в суд.
- Мэры муниципалитетов ЯНАО собрались в Надыме на последний в этом году Совет глав. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских поделится с ними опытом по реализации лучших районных практик.
- В Новом Уренгое начал работу в тестовом режиме обновленный терминал аэропорта. 25 декабря он принял первый тестовый рейс из Салехарда.
- Школьники ЯНАО отправятся на зимние каникулы досрочно. С 20 декабря они учатся дистанционно, а уже 26 декабря приступят к отдыху.
Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.