24 декабря 2022
23 декабря 2022

Артюхов выступил перед Путиным, в ЯНАО открыли новый авиатерминал: главные события Ямала за неделю

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов доложил Владимиру Путину о практиках молодежной политики в ЯНАО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии молодежной политики в округе. В Новом Уренгое начал работу в тестовом режиме самый большой в Арктической зоне терминал аэропорта. URA.RU приводит подборку главных новостей ЯНАО за прошедшую неделю 19 — 25 декабря.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии молодежной политики в округе. В Новом Уренгое начал работу в тестовом режиме самый большой в Арктической зоне терминал аэропорта. URA.RU приводит подборку главных новостей ЯНАО за прошедшую неделю 19 — 25 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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