Похититель забора с Северной дамбы Перми получил тюремный срок

26 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Похититель забора будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяку, укравшему металлическое ограждение вдоль Северной дамбы, суд вынес приговор. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подробности сообщили на портале прокуратуры Пермского края. «В Перми вынесли приговор местному жителю за хищение металлических ограждений на Северной дамбе. Суд установил, что весной этого года осужденный тайно похитил металлическое ограждение. Своими действиями мужчина причинил ущерб МКУ „Пермблагоустройство“ на сумму более 59 тысяч рублей», — указано в пресс-релизе ведомства. Вину свою пермяк признал, раскаялся, однако забор не вернул и ущерб не возместил. Мировой судья Ленинского судебного района Перми признал похитителя забора виновным в краже и приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемых в похищении забора задержали еще в апреле. Полиция пыталась найти пропавший забор в пунктах приема металлолома.

Пермяку, укравшему металлическое ограждение вдоль Северной дамбы, суд вынес приговор. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подробности сообщили на портале прокуратуры Пермского края. «В Перми вынесли приговор местному жителю за хищение металлических ограждений на Северной дамбе. Суд установил, что весной этого года осужденный тайно похитил металлическое ограждение. Своими действиями мужчина причинил ущерб МКУ „Пермблагоустройство“ на сумму более 59 тысяч рублей», — указано в пресс-релизе ведомства. Вину свою пермяк признал, раскаялся, однако забор не вернул и ущерб не возместил. Мировой судья Ленинского судебного района Перми признал похитителя забора виновным в краже и приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемых в похищении забора задержали еще в апреле. Полиция пыталась найти пропавший забор в пунктах приема металлолома.