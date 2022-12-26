В Госдуме прокомментировали карту с «новыми границами» Украины

Депутат Госдумы Вороновский: для Украины заполучить Кубань — это несбыточная мечта

26 декабря 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Мечтать не вредно, заявил депутат Госдумы Анатолий Вороновский по поводу карты с «новыми территориями» Украины Фото: Антон Белицкий Карта с «новыми границами» Украины — это не действительность, а мечта Киева, которую он вынашивает на протяжении столетия. Об этом рассказал депутат Госдумы Анатолий Вороновский. «Как говорится, мечтать не вредно. Что Украина считает Кубань исконно своей территорией, было известно давно. Мы говорим о временах Российской империи, поэтому все рассуждения об украинских землях не соответствуют действительности», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта мира, где Кубань входит в состав Украины. Также новыми территориями числятся Курская и Белгородская области. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака высказал мнение, что Украина перестала существовать как государство, пишет RT. Также в Госдуме заявили об отсутствии у Киева плана по возвращению Крыма, сообщает «Национальная служба новостей».

Карта с «новыми границами» Украины — это не действительность, а мечта Киева, которую он вынашивает на протяжении столетия. Об этом рассказал депутат Госдумы Анатолий Вороновский. «Как говорится, мечтать не вредно. Что Украина считает Кубань исконно своей территорией, было известно давно. Мы говорим о временах Российской империи, поэтому все рассуждения об украинских землях не соответствуют действительности», — уточнил он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в кабинете главы главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова висит карта мира, где Кубань входит в состав Украины. Также новыми территориями числятся Курская и Белгородская области. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака высказал мнение, что Украина перестала существовать как государство, пишет RT. Также в Госдуме заявили об отсутствии у Киева плана по возвращению Крыма, сообщает «Национальная служба новостей».