Челябинские оборонные заводы перешли на работу в три смены

Алексей Текслер (в центре) заявил, что развитие ВПК стало существенным фактором улучшения на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти все оборонные предприятия Челябинской области перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил 28 декабря губернатор региона Алексей Текслер. Эта ситуация стала одним из факторов улучшения на рынке труда.

Поводом стал вопрос корреспондента ТАСС, насколько верны слухи о максимальной загрузке военных заводов в Челябинской области. В том числе о том, что на предприятиях даже не расписывали графики отпусков на 2023 год.

«Это не слухи, так и есть. Все загружены работой, работают, и почти все работают в три смены», — заявил в ответ Текслер.

Он также добавил, что после некоторого «проседания» металлообработки стабилизировалась ситуация в промышленном секторе. В целом объемы производства на Южном Урале восстановились, а уровень безработицы упал до самых низких показателей за всю историю наблюдений за ней.

«Вопрос, конечно, в маржинальности производства. В части формирования бюджета это особенно актуально, он базируется на налоге на прибыль», — отметил при этом Текслер.