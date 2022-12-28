Школа на Вторчермете теперь выглядит по-сказочному Фото: компания «Сима-ленд»

Меценат и бизнесмен Андрей Симановский вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым презентовал украшенную к Новому году школу №106. Здесь учился сам Симановский, которой до сих пор активно помогает учреждению. Фотографиями с преображенной территорией школы с корреспондентом URA.RU поделилась компания.

Школу №106 в микрорайоне Вторчермет, которую именуют «золотой» из-за роскошного убранства внутри, к Новому году сделали еще более уникальной. При поддержке Симановского к праздникам во дворе образовательного учреждения вновь появился каток, в центре которого установили нарядную елку с гирляндой. Также на льду создали световую инсталляцию в виде корабля — ее аналог установлен в центре Екатеринбурга на улице Вайнера. Как отмечают в компании, так не украшали ни одну школу в России.

В 2021 году бизнесмен Андрей Симановский профинансировал ремонт кабинетов в школе №106, а также приобрел необходимое оборудование на сумму более 30 миллионов рублей. В декабре прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец компании «Сима-ленд» впервые открыли новогодний каток возле образовательного учреждения.

На открытии украшенной школы присутствовал глава города Алексей Орлов… Фото: компания «Сима-ленд»

…а также нарядные сотрудники компании Фото: компания «Сима-ленд»

Сверху каток выглядит особенно волшебно Фото: компания «Сима-ленд»

Такой же корабль установили и на улице Вайнера Фото: компания «Сима-ленд»