Чиновники из администрация села Покровское (Свердловская область) передели благотворительную помощь семьям мобилизованных. В подарки для детей вошли сухари, газировки, салфетки и таблетки для унитаза.
«Хочется сказать „огромное спасибо“ нашей администрации села Покровское за „шикарные“ новогодние подарки детям мобилизованных. Особенно, если учесть, что отец погиб», — передает слова женщины сообщество «Новости Нижнего Тагила Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте».
Связаться с главой села Покровское корреспонденту URA.RU не удалось. Мужчины не было на месте.
Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге семьям погибших мобилизованных выплатят десятки тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Чиновники из администрация села Покровское (Свердловская область) передели благотворительную помощь семьям мобилизованных. В подарки для детей вошли сухари, газировки, салфетки и таблетки для унитаза. «Хочется сказать „огромное спасибо“ нашей администрации села Покровское за „шикарные“ новогодние подарки детям мобилизованных. Особенно, если учесть, что отец погиб», — передает слова женщины сообщество «Новости Нижнего Тагила Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте». Связаться с главой села Покровское корреспонденту URA.RU не удалось. Мужчины не было на месте. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге семьям погибших мобилизованных выплатят десятки тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.