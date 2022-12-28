Семья мобилизованного получила сухари и таблетки для унитаза в подарок от администрации села Покровское Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники из администрация села Покровское (Свердловская область) передели благотворительную помощь семьям мобилизованных. В подарки для детей вошли сухари, газировки, салфетки и таблетки для унитаза.

«Хочется сказать „огромное спасибо“ нашей администрации села Покровское за „шикарные“ новогодние подарки детям мобилизованных. Особенно, если учесть, что отец погиб», — передает слова женщины сообщество «Новости Нижнего Тагила Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте».

Связаться с главой села Покровское корреспонденту URA.RU не удалось. Мужчины не было на месте.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге семьям погибших мобилизованных выплатят десятки тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.