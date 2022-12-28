Девочка побывала на борту военного вертолета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генерал-майор Александр Линьков, являющийся ВРИО командующего войсками Центрального военного округа, исполнил новогоднее желание девочки из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Юная екатеринбурженка мечтала побывать на борту армейского вертолета. На военном аэродроме Кольцово ее мечта была исполнена. Девочке показали устройство кабины, дали примерить летный шлем и рассказали о назначении приборов вертолета», — рассказали в пресс-службе военного округа.

Исполнение новогодней мечты стало возможным в рамках федеральной акции «Елка желаний». Мероприятие организовано для поддержки детей военнослужащих ЦВО, принимающих участие в специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало о запуске детской железной дороги на территории железнодорожной бригады Центрального военного округа в Екатеринбурге. Открытие состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот».