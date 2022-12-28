Больше всего челябинцев уволят в марте

Количество заявленных к увольнению сотрудников за год уменьшилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пик увольнений жителей Челябинской области придется на март 2023 года. Это следует из данных Главного управления по труду и занятости региона.

«В рамках массовых увольнений шесть организаций уведомили о возможном увольнении 890 работников. Период действия уведомлений — март 2023 года», — отметили в пресс-службе управления.

В ведомстве заявили, что показатель по предстоящим увольнениям находится на уровне средних значений. Данные о планируемых увольнениях подали на сегодня 236 организаций, которые совокупно могут уволить 1701 работника. При этом в марте без работы могут остаться 204 сотрудника. В Главном управлении по труду и занятости заметили, что показатель ниже аналогичного в марте 2022 года в 3,8 раза.

За год безработица в регионе сократилась на 30%, или на 6384 человека. В ведомстве уточнили: численность зарегистрированных безработных составляет почти 14 тысяч жителей региона. По состоянию на конец декабря количество заявленных на сайте «Работа России» вакансий превысило 40 тысяч. В среднем на одну вакансию в области приходится 0,43 человека.

Среди вакансий в регионе можно найти и необычные. В декабре сотрудники пресс-службы сервиса «Зарплата.ру» рассказали URA.RU, что в Челябинске готовы были трудоустроить кладовщика комнаты хранения оружия, а одному из мясокомбинатов требовался деликатесник.