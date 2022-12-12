В Челябинске разыскивают кладовщиков оружия и деликатесников

Хранить оружие разрешат соискателю со справкой от психиатра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске готовы принять на работу кладовщика комнаты хранения оружия и деликатесника. Как следует из данных сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», среди необычных профессий также танцовщицы go-go и актеры в хаски-центре.

«Примем на работу кладовщика комнаты хранения оружия на зарплату 15250 рублей и полную занятость. Требуется релевантный опыт работы, справки от психиатра и нарколога. Рассматриваются, в том числе, военные пенсионеры», — отметили в объявлении кадровики общества «Динамо».

Деликатесник нужен одному из крупных мясокомбинатов региона. В вакансии сообщается, что при зарплате в 60 тысяч рублей сотрудник должен быть физически вынослив, знать характеристики мясного сырья, рецепты приготовления рассолов. Успешному кандидату предстоит заниматься шприцеванием и подготовкой мяса к посолу. Работать придется с семи часов утра до выполнения плана.

«В парк семейного отдыха требуется веселый и обворожительный продавец сладкой ваты, попкорна и воздушных шаров. Условия найма — любовь к детям и наличие медицинской книжки», — сообщается еще в одном объявлении.

Актеров в хаски-центре займут на новогодний сезон 2022—2023 годов. Участвовать предстоит в театрализованном квесте. Танцовщице и танцовщику go-go придется трудиться четыре дня в неделю в ночном клубе. Задача — создавать атмосферу гостеприимства. Зарплата заливщиков корта и катка — от 17571 до 30 тысяч рублей. В пятизвездочном отеле нужен инструктор по плаванию. Его доход, согласно объявлению, обсудят отдельно.