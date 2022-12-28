Жители пожаловались на тухлую красную икру, купленную в одном из супермаркетов ЯНАО

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался на некачественную красную икру, приобретенную в супермаркете «Светофор». Как написал автор на условиях анонимности в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», икра имеет тухлый запах.
«Не покупайте красную икру в „Светофоре“, она ужасная! Состав отвратительный, цвет бледный, воняет тухлым и на вкус как пересоленная тухлая имитированная икра», — написал автор.
В комментариях местные жители отметили, что в указанном супермаркете икру покупать не стоит. «Икра в „Светофоре“?! Там же одна бижутерия. Это последнее место, куда стоит идти за икрой!» — написал Андрей Быков. Там также написали, что на банке указано, что икра структурированная.
Агентство направило запрос в пресс-службу торговой сети «Светофор» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее анонимный ямалец в соцсетях предупредил жителей о том, что в магазинах продается красная икра Сахалинских компаний-призраков. Горожане отметили, что настоящая икра не может стоить 300 рублей.
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