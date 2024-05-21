В Челябинске из-за поломки самолета отменили рейс в ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Причиной отмены стала поломка воздушного судна Фото:

В Челябинске 21 мая отменили авиарейс №1243 компании «Red wings» в Новый Уренгой. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэрогавани.

«Время вылета по расписанию 12 часов 40 минут 21 мая. Рейс отменен», — указано в онлайн-табло.

По информации, ранее поступившей от челябинской транспортной прокуратуры, рейс, который должен осуществляться самолетом Superjet, не отменен, а только перенесен на 5 часов 10 минут 22 мая. В качестве причины прокуратурой указана неисправность воздушного судна.

По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 38 пассажиров. 21 пассажир размещен в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

Рейс на Ямал отменен
Рейс на Ямал отменен
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 21 мая отменили авиарейс №1243 компании «Red wings» в Новый Уренгой. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэрогавани. «Время вылета по расписанию 12 часов 40 минут 21 мая. Рейс отменен», — указано в онлайн-табло. По информации, ранее поступившей от челябинской транспортной прокуратуры, рейс, который должен осуществляться самолетом Superjet, не отменен, а только перенесен на 5 часов 10 минут 22 мая. В качестве причины прокуратурой указана неисправность воздушного судна. По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 38 пассажиров. 21 пассажир размещен в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...