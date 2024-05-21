В Челябинске 21 мая отменили авиарейс №1243 компании «Red wings» в Новый Уренгой. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэрогавани.
«Время вылета по расписанию 12 часов 40 минут 21 мая. Рейс отменен», — указано в онлайн-табло.
По информации, ранее поступившей от челябинской транспортной прокуратуры, рейс, который должен осуществляться самолетом Superjet, не отменен, а только перенесен на 5 часов 10 минут 22 мая. В качестве причины прокуратурой указана неисправность воздушного судна.
По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировано 38 пассажиров. 21 пассажир размещен в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.