Водитель автобуса №38 в Екатеринбурге высадил из салона нетрезвую пассажирку, которая даже не могла стоять на ногах. Мужчина оставил пьяную женщину на 20-градусном морозе, сообщают свидетели инцидента в соцсетях.
«На ВИЗе водитель автобуса №38 высадил из салона пассажирку и выкинул на улицу ее вещи. Она, конечно, под градусом, но суть в том, что он „в гаражах“ ее вышвырнул и по-тихой слинял», — написал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
К посту он прикрепил видео, на котором видно, как водитель останавливает автобус, а потом заходит в салон и выталкивает жинщину. Та не может стоять на ногах, в итоге падает на землю и лежит.
Температура воздуха в городе ночью достигала 22 градуса ниже нуля. В ближайшие дни заморозки сохранятся.
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