29 декабря 2022

В Екатеринбурге водитель автобуса вынес из салона пьяную пассажирку и оставил на морозе. Видео

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Автобусная остановка на улице Куйбышева. Курган, улица куйбышева, автобусная остановка, автобус
Пассажирка автобуса не могла стоять на ногах, когда ее выгнали из салона Фото:

Водитель автобуса №38 в Екатеринбурге высадил из салона нетрезвую пассажирку, которая даже не могла стоять на ногах. Мужчина оставил пьяную женщину на 20-градусном морозе, сообщают свидетели инцидента в соцсетях.

«На ВИЗе водитель автобуса №38 высадил из салона пассажирку и выкинул на улицу ее вещи. Она, конечно, под градусом, но суть в том, что он „в гаражах“ ее вышвырнул и по-тихой слинял», — написал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

К посту он прикрепил видео, на котором видно, как водитель останавливает автобус, а потом заходит в салон и выталкивает жинщину. Та не может стоять на ногах, в итоге падает на землю и лежит.

Температура воздуха в городе ночью достигала 22 градуса ниже нуля. В ближайшие дни заморозки сохранятся.

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Водитель автобуса №38 в Екатеринбурге высадил из салона нетрезвую пассажирку, которая даже не могла стоять на ногах. Мужчина оставил пьяную женщину на 20-градусном морозе, сообщают свидетели инцидента в соцсетях. «На ВИЗе водитель автобуса №38 высадил из салона пассажирку и выкинул на улицу ее вещи. Она, конечно, под градусом, но суть в том, что он „в гаражах“ ее вышвырнул и по-тихой слинял», — написал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту он прикрепил видео, на котором видно, как водитель останавливает автобус, а потом заходит в салон и выталкивает жинщину. Та не может стоять на ногах, в итоге падает на землю и лежит. Температура воздуха в городе ночью достигала 22 градуса ниже нуля. В ближайшие дни заморозки сохранятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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