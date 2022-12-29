Пассажирка автобуса не могла стоять на ногах, когда ее выгнали из салона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автобуса №38 в Екатеринбурге высадил из салона нетрезвую пассажирку, которая даже не могла стоять на ногах. Мужчина оставил пьяную женщину на 20-градусном морозе, сообщают свидетели инцидента в соцсетях.

«На ВИЗе водитель автобуса №38 высадил из салона пассажирку и выкинул на улицу ее вещи. Она, конечно, под градусом, но суть в том, что он „в гаражах“ ее вышвырнул и по-тихой слинял», — написал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

К посту он прикрепил видео, на котором видно, как водитель останавливает автобус, а потом заходит в салон и выталкивает жинщину. Та не может стоять на ногах, в итоге падает на землю и лежит.

Температура воздуха в городе ночью достигала 22 градуса ниже нуля. В ближайшие дни заморозки сохранятся.