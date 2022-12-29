Жители ХМАО отказываются от продажи элитной недвижимости

30 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Перепады от снижения спроса к снижению предложения, один из трендов рынка недвижимости в 2022 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО снизился объем предложений на рынке элитной недвижимости. При этом обычные квартиры жители региона стали продавать наоборот охотнее. Об этом URA.RU рассказали в федеральной компании «Этажи» «Перепады от снижения спроса к снижению предложения, один из трендов этого года. В массовом сегменте мы наблюдаем растущий объем предложения, а вместе с ним и размер дисконта. Тем временем по элитным объектам объем снизился, — прокомментировал журналисту URA.RU руководитель направления премиальной недвижимости компании «Этажи» Андрей Калугин. По информации аналитиков, из-за того, что часть собственников дорогой недвижимости взяли паузу, на рынке элитных ощущается дефицит доступных предложений в этом классе. «Мы отмечали растущий спрос на элитную недвижимость до февраля-марта, затем спад», — добавляет Калугин. Ранее URA.RU рассказывало, что риэлторы ХМАО прогнозировали рост спроса на большие квартиры. На фоне расширения программы семейной ипотеки многокомнатные квартиры большей площади могут стать популярны в 2023 году.

В ХМАО снизился объем предложений на рынке элитной недвижимости. При этом обычные квартиры жители региона стали продавать наоборот охотнее. Об этом URA.RU рассказали в федеральной компании «Этажи» «Перепады от снижения спроса к снижению предложения, один из трендов этого года. В массовом сегменте мы наблюдаем растущий объем предложения, а вместе с ним и размер дисконта. Тем временем по элитным объектам объем снизился, — прокомментировал журналисту URA.RU руководитель направления премиальной недвижимости компании «Этажи» Андрей Калугин. По информации аналитиков, из-за того, что часть собственников дорогой недвижимости взяли паузу, на рынке элитных ощущается дефицит доступных предложений в этом классе. «Мы отмечали растущий спрос на элитную недвижимость до февраля-марта, затем спад», — добавляет Калугин. Ранее URA.RU рассказывало, что риэлторы ХМАО прогнозировали рост спроса на большие квартиры. На фоне расширения программы семейной ипотеки многокомнатные квартиры большей площади могут стать популярны в 2023 году.